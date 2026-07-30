Під час нічної атаки на Україну 30 липня російські війська здійснили один із наймасштабніших комбінованих ударів останнього часу.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 30 липня: що відомо

У ніч на 30 липня (з 18:00 29 липня) російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного, наземного та морського базування.

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Основними напрямками атаки стали Київщина та Львівщина. Також ворог атакував Дніпропетровську, Сумську, Вінницьку, Полтавську, Миколаївську та Івано-Франківську області.

Загалом Повітряні сили зафіксували 358 засобів повітряного нападу — 74 ракети та 284 безпілотники різних типів.

Чим Росія атакувала Україну

Окупанти застосували:

4 протикорабельні ракети Циркон Онікс

9 балістичних ракет Іскандер-М

61 крилату ракету Х-101 Калібр

284 ударні БпЛА типу Shahed

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 сили протиповітряної оборони збили або приглушили 320 повітряних цілей — 55 ракет та 265 безпілотників.

Зокрема, українські захисники знищили:

1 балістичну ракету Іскандер-М/С-400/KN-23;

54 крилаті ракети Х-101/Калібр;

265 ворожих безпілотників різних типів.

Водночас зафіксовано влучання трьох протикорабельних, шести балістичних та двох крилатих ракет, а також 17 ударних БпЛА на 20 локаціях.

Ще на 13 локаціях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей. Інформація щодо ще восьми ракет уточнюється.

Нагадаємо, що уночі 30 липня російські війська атакували Київ балістичними ракетами.

Унаслідок вибухів у Святошинському районі виникли пожежі на території гаражного кооперативу та у п’ятиповерховій нежитловій будівлі. В Оболонському районі загорілися торговельні павільйони на території ринку.

За даними ДСНС, одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Крім того, під час масованої атаки на Україну 30 липня вибухи пролунали у селі Скибин Броварського району на Київщині.

Унаслідок удару частково зруйновано двоповерховий приватний будинок, пошкоджено ще два житлові будинки.

Рятувальники деблокували трьох людей з-під завалів. Загалом постраждали п’ятеро людей, серед яких неповнолітній. Трьох потерпілих госпіталізували, ще двом медики надали допомогу на місці.

Зранку російські війська також атакували Львів крилатими ракетами.

За попередніми даними, пошкоджено дві багатоповерхівки, загорілися житлові будинки на вулицях Патона та Виговського.

Станом на ранок відомо про 26 постраждалих, серед яких дві дитини та рятувальник. П’ятнадцятьох людей госпіталізували.

Наразі під завалами пошкодженого будинку продовжують шукали людей.

Крім того, під час нічної атаки російська балістична ракета Іскандер-М влучила у приватний будинок у селі Радушне поблизу Кривого Рогу, де проживала багатодітна родина.

За попередньою інформацією, загинули шестеро людей, серед яких дві дівчинки віком 5 та 12 років і четверо дорослих.

Ще вісім людей дістали поранення, серед них двоє дітей — хлопчики 6 та 15 років.

Ударом повністю зруйновано два приватні будинки, ще п’ять пошкоджено.

Станом на ранок атака тривала — у повітряному просторі України залишалися ворожі безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 618-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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