Вимкнення світла в Україні 31 липня не передбачається.

Про це заявили в пресслужбі Укренерго.

Вимкнення світла в Україні 31 липня

За інформацією Укренерго, у п’ятницю застосування заходів обмеження електропостачання не планується.

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Енергетики закликають споживачів використовувати електроенергію раціонально, а користування потужними приладами краще перенести на денний час з 10:00 до 16:00.

Сьогодні, 30 липня, внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні зафіксували нові знеструмлення у шести областях. Через пошкодження обладнання у Сумах та прилеглих громадах ввели аварійні вимкнення електроенергії.

Зранку знеструмлення фіксували у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській та Черкаській областях.

Під час нічної атаки на Україну 30 липня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні за останній час. За даними військових, окупанти випустили 358 засобів повітряного нападу — 74 ракети різних типів та 284 ударні безпілотники.

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