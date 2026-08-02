Протягом останнього тижня російські війська запустили по Україні близько 1,9 тис. дронів, майже 1,6 тис. авіабомб та 144 ракети різних типів, зокрема, балістичні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Яку зброю РФ запустила по Україні

– За цей тиждень 16 наших регіонів були під ударами. І лише протягом цього часу росіяни випустили близько 1900 дронів, майже 1600 авіабомб та 144 ракети різних типів, у тому числі й балістику. Сьогодні ж по Сумах був удар авіабомбами. У Броварах внаслідок удару дроном загинула людина, ще шестеро зазнали поранень. Мої співчуття рідним та близьким, – зазначив він.

За словами президента, відбулися обстріли Харкова та області. Також російські війська били вночі по Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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Зеленський розповів, що за цей тиждень зафіксували понад півтори тисячі пошкоджених обʼєктів, серед них – сотні звичайних житлових будинків.

Як зазначив президент, значна частина російських підприємств, завдяки роботі яких досі можливі такі удари через виробництво компонентів для дронів, ракет та КАБів, досі не перебувають під санкціями.

На думку Зеленського, саме тому агресор зараз все більше вкладається у балістику і намагається наростити її виробництво.

Він вважає, що потрібен тиск на кожну ланку російського оборонно-промислового комплексу. Президент України переконаний, що саме такий тиск зрештою допоможе зменшити кількість атак проти наших людей.

Володимир Зеленський наголосив, що санкції проти Росії мають розширюватися та працювати. Президент подякував усім, хто це забезпечує.

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