У День Повітряних сил ЗСУ українські оборонці неба оприлюднили статистику бойової роботи від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Так, із 24 лютого 2022 року сили протиповітряної оборони знищили понад 445 тис. повітряних цілей, серед яких ракети різних типів, ударні дрони Shahed та інші безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних Сил України.

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Скільки цілей знищено з 2022 року

У Повітряних силах наголосили, що з перших хвилин повномасштабної війни українські льотчики, зенітники, радіотехнічні війська, мобільні вогневі групи, оператори безпілотників та фахівці забезпечення стали на захист українського неба.

За офіційними даними, з 24 лютого 2022 року протиповітряна оборона України знищила понад 445 тис. повітряних цілей.

Серед них:

91 аеробалістична ракета Х-47М2 Кинджал;

794 крилаті ракети Калібр;

2 809 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

346 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

294 крилаті ракети Іскандер-К;

12 протикорабельних ракет Циркон;

12 ракет Онікс;

13 крилатих ракет Х-22/Х-32;

622 керовані авіаційні ракети;

понад 70 ракет інших типів.

Також українські сили ППО знищили:

65 618 ударних безпілотників типу Shahed;

20 286 розвідувальних БпЛА;

10 604 дрони Lancet;

342 585 безпілотників інших типів.

Також у Повітряних силах підбили підсумки роботи бойової авіації.

З 2022 до 2026 року українські льотчики здійснили 38 367 бойових вильотів, із яких:

12 280 виконано для вогневого ураження противника та підтримки українських військ;

21 524 були спрямовані на винищувальне авіаційне прикриття.

За цей час авіація Сил оборони України знищила понад 12 тис. повітряних цілей, а також уразила командні пункти, логістичні об’єкти, місця зосередження особового складу та військової техніки російських військ.

У Повітряних силах зазначили, що цей результат став можливим завдяки професіоналізму українських військових, які щодня захищають повітряний простір держави.

Зеленський привітав воїнів Повітряних сил

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців із професійним святом та подякував їм за захист країни.

За його словами, за роки повномасштабної війни українські Повітряні сили суттєво посилили свої спроможності, отримали сучасну бойову авіацію та нові системи протиповітряної оборони.

Президент наголосив, що український повітряний щит уже є одним із найсильніших у Європі, хоча держава й надалі потребує додаткових систем ППО для повного захисту від російських ракетних атак.

– Дякую кожному й кожній, хто захищає наше небо і щодня робить усе, щоб українці були в безпеці, – зазначив Зеленський.

Глава держави також вшанував пам’ять усіх українських воїнів, які загинули, захищаючи Україну.

Нагадаємо, під час нічної атаки на Україну російські війська застосували 133 безпілотники.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:00 2 серпня збили/приглушили 109 БпЛА.

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