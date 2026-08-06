З початку року підрозділи безпілотних систем Сил оборони України ліквідували або важко поранили близько 211,6 тис. російських окупантів. Усі ці ураження мають офіційне підтвердження в бойовій системі Delta.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Як ліквідували або поранили понад 211 тис. військових РФ

Найвищі показники безповоротних і санітарних втрат особового складу РФ зафіксували у березні та квітні – орієнтовно по 34 тис. військових щомісяця, зазначають в Міноборони.

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Такий вигляд має динаміка втрат особового складу Росії:

січень – близько 29 570 осіб;

лютий – 26,2 тис. осіб;

березень – 34 тис. осіб;

квітень – 34 тис. осіб;

травень – 30,5 тис. осіб;

червень – 27 тис. осіб;

липень – 30 270 осіб.

Безпілотники залишаються одним із ключових і найдієвіших інструментів ураження жива сили російської армії. Саме тому постачання підрозділів дронами належить до пріоритетних завдань, зазначають в Міністерстві оборони України.

На виконання цього завдання Агенція оборонних закупівель (ДОТ) у першому півріччі 2026 року уклала контракти на придбання безпілотників на суму 333,6 млрд грн.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, цей показник зріс удвічі, додали в Міноборони. Водночас найбільшу частку серед законтрактованих типів безпілотників становлять FPV-дрони.

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