Українські дрони знешкодили понад 211 тис. окупантів з початку року
- З початку року підрозділи безпілотних систем Сил оборони України знешкодили понад 211,6 тис. російських окупантів, а всі ураження верифіковано в системі Delta.
- Для підтримки цієї ефективності Агенція оборонних закупівель удвічі збільшила контрактування дронів, виділивши 333,6 млрд грн у першому півріччі 2026 року з акцентом на FPV-моделі.
З початку року підрозділи безпілотних систем Сил оборони України ліквідували або важко поранили близько 211,6 тис. російських окупантів. Усі ці ураження мають офіційне підтвердження в бойовій системі Delta.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Як ліквідували або поранили понад 211 тис. військових РФ
Найвищі показники безповоротних і санітарних втрат особового складу РФ зафіксували у березні та квітні – орієнтовно по 34 тис. військових щомісяця, зазначають в Міноборони.
Такий вигляд має динаміка втрат особового складу Росії:
- січень – близько 29 570 осіб;
- лютий – 26,2 тис. осіб;
- березень – 34 тис. осіб;
- квітень – 34 тис. осіб;
- травень – 30,5 тис. осіб;
- червень – 27 тис. осіб;
- липень – 30 270 осіб.
Безпілотники залишаються одним із ключових і найдієвіших інструментів ураження жива сили російської армії. Саме тому постачання підрозділів дронами належить до пріоритетних завдань, зазначають в Міністерстві оборони України.
На виконання цього завдання Агенція оборонних закупівель (ДОТ) у першому півріччі 2026 року уклала контракти на придбання безпілотників на суму 333,6 млрд грн.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року, цей показник зріс удвічі, додали в Міноборони. Водночас найбільшу частку серед законтрактованих типів безпілотників становлять FPV-дрони.