До початку нового навчального року залишилося менше місяця, тож школярів та їхніх батьків уже цікавить, коли саме розпочнеться навчання у школах, скільки триватиме навчальний рік та як буде організований освітній процес в умовах воєнного стану.

Коли почнеться навчальний рік у школах у 2026 році, дізнавайтеся на Фактах ICTV.

Коли почнеться навчальний рік 2026-2027

Кабінет міністрів уже визначив основні правила для шкіл на 2026-2027 навчальний рік. Новий навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня 2026 року.

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Уряд передбачив можливість для регіонів і окремих закладів освіти враховувати ситуацію на місцях. Обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками шкіл визначатимуть особливості організації початку навчального року з огляду на безпекову ситуацію.

У МОН наголосили, що такий підхід має дати змогу гнучко організовувати освітній процес і не припиняти навчання через особливості ситуації в конкретному регіоні.

Коли почнеться навчальний рік у школах та до якого числа він триватиме

Навчальний рік 2026-2027 триватиме до 30 червня 2027 року.

Проте це не означає, що уроки в усіх школах триватимуть до цієї дати. Уряд визначив загальні межі навчального року, тоді як фактичну дату завершення занять кожен заклад освіти встановлюватиме самостійно.

Рішення про дату завершення навчання, проведення останнього дзвоника та тривалість літніх канікул ухвалюватиме педагогічна рада.

Під час цього рішення школа має враховувати безпекову ситуацію та потреби учасників освітнього процесу.

Чому в школах можуть бути різні дати завершення навчання

Єдиної дати останнього навчального дня для всіх школярів не буде. Це пов’язано передусім із різною ситуацією в регіонах України.

В одних громадах освітній процес може проходити без суттєвих змін, тоді як в інших школам доводиться пристосовувати графік до безпекових умов.

Саме тому дати завершення занять і початку літніх канікул у різних школах можуть не збігатися.

Остаточні рішення з цього питання ухвалюватимуть безпосередньо заклади освіти через педагогічні ради.

Таким чином, коли почнеться навчальний рік у школах у 2026 році, вже відомо — 1 вересня. Але точна дата завершення навчання та початку літніх канікул залежатиме від рішення конкретної школи.

Коли почнеться навчальний рік в університетах у 2026 році

Для ЗВО діє інший принцип, а організацію освітнього процесу визначає сам заклад вищої освіти відповідно до законодавства та свого навчального плану/графіка освітнього процесу.

При цьому є важливий орієнтир саме на 2026 рік. МОН у матеріалах вступної кампанії зазначало, що вступ до магістратури планують завершити до кінця серпня, щоб розпочати навчання вже з 1 вересня.

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