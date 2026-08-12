Уночі проти 12 серпня російські війська атакували Одесу, Запоріжжя, Херсон, Дніпропетровщину та Полтавщину. Уже вранці під ударом опинився і Харків — російський безпілотник влучив на територію приватного домоволодіння в Київському районі міста.

Тим часом у РФ Новоросійськ пережив масштабну атаку безпілотників і, за даними моніторингових каналів, ракет. Російська влада заявила про атаку кількох сотень дронів та пошкодження підприємств.

Про ці та інші події ночі та ранку 12 серпня — читайте в дайджесті.

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Атака на Одесу

Уночі проти 12 серпня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у житлову десятиповерхівку.

За попередніми даними Одеської ОВА, удар припав на п’ятий поверх будинку. Після влучання в одній із квартир спалахнула пожежа.

До ліквідації займання залучили 36 рятувальників та дев’ять одиниць техніки. Пожежу оперативно загасили.

Унаслідок атаки також пошкоджено інфраструктуру. Комунальні служби вже прибрали територію біля постраждалого будинку та закрили вибиті віконні отвори.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Атака на Запоріжжя

Уночі проти 12 серпня Запоріжжя опинилося під комбінованою російською атакою. Перед вибухами Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичних ракет та ударних безпілотників.

Одним із пошкоджених об’єктів став торговельний центр Епіцентр, розташований у спальному районі міста. Після удару будівлю охопила пожежа.

Російська атака зачепила й житловий сектор. Пошкоджено приватний будинок, у якому вибило вікна, понівечило ворота та паркан. Там також виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.

Окрім цивільних об’єктів, пошкоджено енергетичну інфраструктуру. В одному з районів Запоріжжя без електропостачання залишилися близько 1,2 тис. споживачів.

За попередніми даними, люди внаслідок нічної атаки на Запоріжжя 12 серпня не постраждали.

Атака на Харків

Уранці 12 серпня російські війська атакували Харків безпілотником. Під ударом опинився Київський район міста.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, зафіксовано влучання БпЛА на території приватного домоволодіння.

За попередньою інформацією, повідомлень про постраждалих не надходило. Інформація щодо наслідків ранкової атаки уточнюється.

Атака на Полтавщину

Російські війська атакували промислову та енергетичну інфраструктуру Полтавської області.

У Миргородському районі ворожий безпілотник влучив у територію одного з промислових підприємств. Внаслідок удару виникла пожежа. Рятувальникам вдалося оперативно локалізувати та ліквідувати займання, не допустивши подальшого поширення вогню.

Згодом стало відомо, що під ударом опинилася енергетична інфраструктура ДТЕК Нафтогаз. У компанії повідомили, що через російську атаку зупинена робота об’єкта газовидобутку на Полтавщині.

Попри загрозу повторних ударів, на місцях працювали екстрені служби. За наявною інформацією, минулося без постраждалих.

Атака на Херсон

Близько 01:40 російські війська атакували Херсон ударними безпілотниками типу Shahed.

Унаслідок влучань загинули двоє людей. Їхні особи встановлюють відповідні служби.

Ще двоє жителів міста дістали поранення. 46-річного чоловіка госпіталізували з вибуховою травмою та опіками голови, тулуба, кінцівок і обличчя. Площа опіків сягає 60% поверхні тіла.

60-річна жінка дістала контузію, вибухову травму та поранення обличчя. Після надання медичної допомоги вона лікуватиметься амбулаторно.

Атака на Дніпропетровщину

Майже 20 разів російські війська атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та ракетою.

У Дніпровському районі внаслідок атаки виникла пожежа.

На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджені лікарня, культурно-спортивний комплекс, магазин, багатоквартирні будинки та автомобіль.

Постраждав 57-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу, лікуватися він буде амбулаторно.

У Криворізькому районі росіяни атакували Зеленодольську громаду, де пошкоджено приватний будинок.

На Синельниківщині під ударом опинилася Миколаївська громада. Унаслідок атаки загорілася приватна оселя.

Масована атака на Новоросійськ

Уночі проти 12 серпня Новоросійськ у Краснодарському краї РФ зазнав однієї з найбільш масштабних атак за останній час.

Мер міста Андрій Кравченко стверджує, що російська ППО відбивала атаку кількох сотень українських безпілотників. Моніторингові канали водночас повідомляли, що по Новоросійську могли застосовувати не лише дрони, а й ракети. Також російська сторона заявляла про атаку морських безпілотників.

За даними місцевої влади, пошкоджено чотири підприємства та 21 житловий будинок, серед яких є багатоповерхівки. Після падіння уламків у різних частинах Новоросійська виникли пожежі.

Моніторингові канали при цьому стверджують, що пошкодження житлової забудови могла бути наслідком роботи російської протиповітряної оборони.

За попередніми оцінками OSINT-аналітиків, серед можливих цілей атаки могли бути портова інфраструктура, а також нафтові та зернові об’єкти Новоросійська. Офіційного підтвердження ураження саме цих об’єктів наразі немає.

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