Пільги для Героїв України: на що мають право нагорождені військові та їхні родини у 2025 році

Звання Героя України присвоюється наказом президента України за здійснення визначного геройського вчинку або визначних трудових досягнень. В законі № 1549-III Про державні нагороди України також зазначено, що разом з почесним званням Герой України військовий нагороджуються орденом Золота зірка.

Що ж дає цей статус, які пільги передбачені для Героїв України та їхніх сімей та в яких випадках можуть позбавити почесного звання – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які пільги можуть отримати військові зі статусом Герой України у 2025 році

Надання пільг Героям України та членам їхніх сімей регулюється законом № 3721-XII Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні, а також податковим та митним законодавством.

Зараз дивляться

Громадяни України, що отримали почесне звання Герой України, мають право на:

щомісячні виплати в розмірі трьох мінімальних зарплат, визначених на 1 січня календарного року (у 2025 році – 24 000 грн);

надбавки до пенсії в розмірі 200% мінімальної пенсії за віком ( 4 722 грн у 2025 році);

забезпечення ліками за рецептом з можливою доставкою додому за висновком лікаря;

безкоштовне зубне протезування, окрім протезів з дорогоцінних металів;

звільнення від оплати за квартиру та комунальні послуги (в разі відсутності централізованого опалення надається паливо за нормами, встановленими для населення);

безкоштовний капремонт будинку чи квартири або надання грошової компенсації на його проведення;

першочергове відпущення будматеріалів місцевого виробництва для будівництва чи ремонту індивідуального житлового будинку;

першочергове покращення житлових умов (до 20 кв. м додатково) за рахунок державного чи громадського житлового фонду.

пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету (визначаються чинним податковим та митним законодавством);

безкоштовну приватизацію квартири;

позачергове надання послуг усіх видів зв’язку;

позачергове придбання квитків на проїзд у будь-якому водному, залізничному, автомобільному чи авіатранспорті;

щомісячну компенсацію 50 літрів бензину для автівки відповідно до актуальних цін на пальне;

позачергове користування всіма видами послуг у спортивно-оздоровчих, культурно-видовищних та торговельно-побутових закладах;

переважне право залишитися на робочому місці під час скорочення штату, а в разі ліквідації роботодавця – першочергове працевлаштування;

безкоштовне навчання та перекваліфікацію, зокрема на курсах і в платних навчальних закладах;

щорічну оплачувану відпустку та додаткову (за власний рахунок) на три тижні у зручний час поза графіком;

безкоштовне поховання померлого/загиблого Героя України та встановлення пам’ятника за рахунок держави;

спорудження на могилі померлого (загиблого) надгробка за встановленим Урядом України зразком. Додаткові витрати, пов’язані із зміною встановленого Урядом України зразка надгробка, оплачуються сім’єю померлого (загиблого) чи організацією-спонсором.

Крім того, люди зі званням Героя України та їхні родини (дружина/чоловік та діти до 18 років) мають право на безкоштовне лікування та реабілітацію у медзакладах усіх типів.

В яких випадках нагороду Герой України можуть забрати

Закони України передбачають ситуації, в яких Героя України можуть позбавити почесного звання та винагород. Це відбувається лише за указом президента України, коли особа, що є Героєм України, скоїла тяжкий злочин, що визнано судом.

Також звання Герой України можуть позбавити в рамках закону Про санкції. Тобто застосувати позбавлення державних винагород і пільг як персональну санкцію за дії проти держави.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.