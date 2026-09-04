У Києві планують переглянути правила руху мостами під час повітряних тривог, а для посилення наземного сполучення вже перекинули 140 автобусів з інших маршрутів.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив у коментарі Суспільному.

Кличко про транспортний колапс у Києві через тривоги

За словами мера, тривалі повітряні тривоги дедалі відчутніше позначаються на житті столиці. Йдеться не лише про громадський транспорт — зупинки та обмеження впливають і на роботу підприємств та міста загалом.

Зараз дивляться

— Повітряні тривоги паралізували роботу підприємств, паралізували роботу транспорту і взагалі місто перебуває у колапсі. І нам потрібно в нових умовах знаходити рішення для того, щоб місто далі продовжувало жити і працювати, — сказав Кличко.

Однією з головних проблем залишається сполучення між правим і лівим берегами в умовах обмежень. Місто намагається перебудувати транспортну систему так, щоб під час тривалих тривог Київ не залишався фактично розділеним.

На маршрути перекинули 140 автобусів

Через обмеження в роботі метрополітену Київ почав посилювати наземний громадський транспорт. Для цього з інших маршрутів перекинули 140 автобусів.

Їх спрямували передусім на напрямки, які дублюють метро та мають допомогти пасажирам дістатися між різними частинами столиці.

— Всі сили транспортного напрямку ми кидаємо зараз, щоб зменшити навантаження на метрополітен, — зазначив Кличко.

Водночас мер визнав, що навіть така кількість додаткового наземного транспорту не здатна повноцінно замінити метро. Тому місто продовжує шукати інші варіанти, які дозволять зберігати транспортне сполучення під час довгих тривог.

Зокрема, йдеться про додаткове посилення маршрутів між правим і лівим берегами Києва, а також сполучення між червоною та зеленою лініями метрополітену.

Мости у Києві можуть відкрити для руху навіть під час тривог

Ще одне рішення, яке зараз опрацьовує столична влада, стосується мостів. У Києві хочуть переглянути порядок їхньої роботи під час повітряної тривоги.

— Найближчим часом зможемо відкрити навіть за повітряної тривоги роботу наших мостів. Це ключові транспортні артерії, — сказав Кличко.

Для цього місто працює разом із військовими над змінами до чинних протоколів безпеки. Водночас самостійно запровадити новий порядок столична влада не може — остаточні зміни мають бути погоджені на державному рівні.

Напередодні Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо адаптації роботи транспорту, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Зокрема, уряд запропонував розділити повітряні тривоги за рівнем небезпеки на жовті та червоні.

Жовтий рівень передбачений під час атак дронів. За таких умов бізнес зможе продовжувати роботу за дотримання безпекових вимог і наявності доступу до укриттів, а Київському метрополітену рекомендують працювати повноцінно.

Червоний рівень оголошуватимуть у разі підвищеної загрози ракетного або комбінованого удару. Він передбачає обов’язкове припинення роботи та перехід людей у безпечні місця.

Джерело : Суспільне

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