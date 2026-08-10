Уночі проти 9 серпня Росія знову атакувала Україну. Найбільше ворожий удар зачепив Одеську область. Для атаки окупанти використали понад 200 безпілотників, а також балістичні, протикорабельні та протирадіолокаційні ракети Х-31П.

За час повномасштабної війни Росія неодноразово використовувала протирадіолокаційні ракети.

Зазвичай такі ракети використовують проти радарів (РЛС) у складі зенітних ракетних комплексів, батарей зенітної артилерії, артилерійських РЛС, а також можуть наводити на інші джерела радіовипромінювання (станції активних перешкод) та радіостанції зв’язку.

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Що відомо про протирадіолокаційну ракету Х-31П, її особливості та технічні характеристики — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Ракета Х-31П: що відомо

Х-31П — це протирадіолокаційний варіант ракети Х-31.

Х-31 (за класифікацією НАТО — AS-17 Krypton) — радянська тактична керована ракета класу повітря-земля середньої дальності, яка запускається з літаків-винищувачів МіГ-29 та Су-27. Також Х-31 може застосовуватися з літаків Су-24, Су-34, Су-35 та МіГ-31.

Х-31 має протикорабельний (Х-31А) та протирадіолокаційний (Х-31П) варіант. Ракети Х-31П та X-31A — перші у світі серійні бойові авіаційні ракети, оснащені комбінованим повітряно-реактивним двигуном, який надає їм високу швидкість на всій траєкторії польоту.

Х-31П — базовий варіант протирадіолокаційної ракети з пасивною радіолокацією ГСНЛ–112. Ця ракета призначена для знищення РЛС у складі ЗРК великої та середньої дальності, а також для інших РЛС наземного й морського базування різного призначення. Х-31П була прийнята на озброєння у 1988 році.

Протирадіолокаційна ракета має кілька модифікацій:

Х-31ПД — тут збільшена дальність пуску до 180-250 км та потужність БЧ на 15% (до 110 кг).

— тут збільшена дальність пуску до 180-250 км та потужність БЧ на 15% (до 110 кг). Х-31ПК — цей варіант оснащений неконтактним датчиком підриву Крапля та бойовою частиною збільшеної ефективності. Це дозволяє ракеті ефективніше вражати РЛС.

Особливості протирадіолокаційної ракети Х-31П

Взагалі протирадіолокаційна ракета — це різновид керованої ракетної зброї, зазвичай типу повітря-земля.

Такі ракети призначені для знищення цілей на поверхні землі, води, а також заглиблених об’єктів. Вони запускаються з винищувачів.

За словами військового експерта Михайла Жирохова, протирадіолокаційні ракети призначені для знищення радіолокаційних станцій.

— Тобто особливість протирадіолокаційних ракет у тому, що вони мають пасивний сенсор, який сприймає випромінювання ворожих радарів та наводить ракету саме на сигнал РЛС, без якої будь-який зенітний ракетний комплекс безпорадний, — каже Жирохов.

Такі ракети часто використовує російська авіація. Окупанти обстрілюють наші міста саме ракетами Х-31П. РФ використовує модифікацію П, тому що це — радіолокаційний варіант цих ракет класу повітря-поверхня.

Х-31П – це базові протирадіолокаційні засоби для знищення РЛС, артилерійських РЛС, батарей зенітно-ракетних комплексів.

— Як зараз діють росіяни? Вони запускають розвідувальні безпілотники або фейк-цілі, а потім випускають літаки-винищувачі з радіолокаційними ракетами. Зазвичай це Су-35. Тобто наші РЛС фокусуються на безпілотнику чи фейк-цілі, а окупанти в цей момент випускають по РЛС протирадіолокаційну ракету, — каже експерт.

Жирохов додає, що ракета Х-31П має активну головку самонаведення, яка орієнтована на виявлення та знищення джерел радіовипромінювання від радарів РЛС.

Технічні характеристики

Мінімальна дальність пуску — 15 км.

Максимальна дальність пуску — 110 км.

Ймовірне відхилення — 5-8 м.

Швидкість літаків-носіїв ракети Х-31П — 650-1250 км/год.

Максимальна висота застосування — 15 км.

Середня швидкість польоту — 600-700 м/с.

Довжина ракети — 4 700 мм.

Діаметр — 360 мм.

Маса БЧ — 87 кг.

Носіями Х-31П можуть бути літакиСу-17, Су-24М, Су-27 К-2, Су-27ІБ, Су-30МК (МКІ, МКМ, МК2), Су-35, МіГ-27М, МіГ-29К, МіГ-29КУБ, МіГ-35, Як-141 та ін.

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