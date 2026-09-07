Рада оборони Києва ухвалила нові рішення щодо функціонування міського господарства в умовах погіршення безпекової ситуації.

Відповідно до постанови уряду та міських ініціатив, у Києві скорочують тривалість комендантської години.

Оновлені правила почнуть діяти з 00:00 четверга, 10 вересня.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Києві скоротять тривалість комендантської години: що відомо

За словами Віталія Кличка, комендантську годину в столиці скорочують на одну годину. Вона триватиме з 01:00 до 05:00 ранку.

У зв’язку з цим відбудуться такі зміни у житті міста:

Громадський транспорт : графік руху комунального транспорту подовжиться на 1 годину.

: графік руху комунального транспорту подовжиться на 1 годину. Заклади та ТРЦ: режим роботи закладів громадського харчування, розважальних установ та торгівельно-розважальних центрів залишається без змін.

режим роботи закладів громадського харчування, розважальних установ та торгівельно-розважальних центрів залишається без змін. Транзитний транспорт: рух великогабаритного транзитного транспорту під час комендантської години вже дозволено (рішення діє з 3 вересня).

Через те що чимала кількість пасажирських поїздів прибуває із запізненням, міська влада подбала про транспортування людей у нічний час.

Також Кличко повідомив, що під час комендантської години від Центрального залізничного вокзалу курсуватимуть 4 спеціальні автобусні маршрути, які розвозитимуть пасажирів містом.

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