Комендантську годину у Києві скорочують: деталі та як ходитиме транспорт
- У Києві змінюють тривалість комендантської години.
- Віталій Кличко наголосив, що зміна комендантської години позначиться на функціонуванні міського господарства.
Рада оборони Києва ухвалила нові рішення щодо функціонування міського господарства в умовах погіршення безпекової ситуації.
Відповідно до постанови уряду та міських ініціатив, у Києві скорочують тривалість комендантської години.
Оновлені правила почнуть діяти з 00:00 четверга, 10 вересня.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У Києві скоротять тривалість комендантської години: що відомо
За словами Віталія Кличка, комендантську годину в столиці скорочують на одну годину. Вона триватиме з 01:00 до 05:00 ранку.
У зв’язку з цим відбудуться такі зміни у житті міста:
- Громадський транспорт: графік руху комунального транспорту подовжиться на 1 годину.
- Заклади та ТРЦ: режим роботи закладів громадського харчування, розважальних установ та торгівельно-розважальних центрів залишається без змін.
- Транзитний транспорт: рух великогабаритного транзитного транспорту під час комендантської години вже дозволено (рішення діє з 3 вересня).
Через те що чимала кількість пасажирських поїздів прибуває із запізненням, міська влада подбала про транспортування людей у нічний час.
Також Кличко повідомив, що під час комендантської години від Центрального залізничного вокзалу курсуватимуть 4 спеціальні автобусні маршрути, які розвозитимуть пасажирів містом.