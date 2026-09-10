9 вересня та в ніч на 10 вересня 2026 року українські військові уразили низку важливих військових об’єктів ворога.

ЗСУ уразили об’єкти ворога в РФ, Донецьку та на Запоріжжі

Як повідомив Генштаб ЗСУ, підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктів РФ.

У місті Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА типу Герань/Гербера окупантів.

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Крім того, уражено пункти управління підрозділів БпЛА противника: в Осипенку Запорізької області, Комишуватому Донецької області, Токмаку Запорізької області, Ясногорівці та Очеретиному на Донеччині. Окремо завдано ударів по пунктах управління підрозділів загарбників в Луганському та Зайцевому Донецької області.

У Брянській області РФ уражено три радіолокаційні станції противника – у Павлині, Картушині та Антонівці (РЛС Небо-СВ).

До того ж, у Трубчевську уражено наземний ретранслятор, призначений для управління ударними БпЛА типу Герань/Гербера.

У районі Довжанська Луганської області атаковано склад боєприпасів противника.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Робота по ключових військових цілях російського агресора триває.

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