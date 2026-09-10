Склади боєприпасів та БпЛА: ЗСУ уразили об’єкти ворога в РФ, Донецьку та на Запоріжжі
- 9 вересня та в ніч проти 10 вересня Сили оборони України уразили низку військових об’єктів РФ, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
- У Донецьку було уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА типу Герань/Гербера.
- Водночас під ударом опинились й інші об’єкти ворога на Запоріжжі та в РФ.
9 вересня та в ніч на 10 вересня 2026 року українські військові уразили низку важливих військових об’єктів ворога.
ЗСУ уразили об’єкти ворога в РФ, Донецьку та на Запоріжжі
Як повідомив Генштаб ЗСУ, підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктів РФ.
У місті Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА типу Герань/Гербера окупантів.
Крім того, уражено пункти управління підрозділів БпЛА противника: в Осипенку Запорізької області, Комишуватому Донецької області, Токмаку Запорізької області, Ясногорівці та Очеретиному на Донеччині. Окремо завдано ударів по пунктах управління підрозділів загарбників в Луганському та Зайцевому Донецької області.
У Брянській області РФ уражено три радіолокаційні станції противника – у Павлині, Картушині та Антонівці (РЛС Небо-СВ).
До того ж, у Трубчевську уражено наземний ретранслятор, призначений для управління ударними БпЛА типу Герань/Гербера.
У районі Довжанська Луганської області атаковано склад боєприпасів противника.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
Робота по ключових військових цілях російського агресора триває.