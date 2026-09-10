У ніч проти 10 вересня Сили оборони України уразили Махачкалінський морський торговельний порт у Дагестані, який відіграє важливу роль у логістиці між Росією та Іраном.

Також підтверджено результати атаки на Новоросійськ 9 вересня — уражені мазутні сховища та щонайменше три кораблі РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Атака на порт у Махачкалі 10 вересня: що відомо

У ніч проти 10 вересня українські військові завдали удару по Махачкалінському морському торговельному порту в Республіці Дагестан. На території об’єкта після атаки зафіксували пожежу.

Ступінь завданих порту збитків наразі уточнюється.

Махачкалінський морський торговельний порт є єдиним незамерзаючим і глибоководним російським портом на Каспійському морі та важливим транспортно-логістичним вузлом.

За даними Генштабу, він відіграє ключову роль у логістичному коридорі Росія — Іран через Каспійське море, який Москва використовує для обходу західних санкцій.

Цим маршрутом, зокрема, здійснюються поставки військового призначення. З Ірану до Росії перевозять компоненти та ударні безпілотники типу Shahed, а у зворотному напрямку — вибухові речовини, компоненти для БпЛА та боєприпаси.

Поблизу порту також розташована база Каспійської флотилії РФ.

У Новоросійську уражено три російські кораблі

Генштаб також повідомив про результати атаки на Новоросійськ Краснодарського краю, яку Сили оборони здійснили 9 вересня.

Після аналізу додаткових даних підтверджено ураження мазутних сховищ, а також щонайменше трьох кораблів РФ.

Йдеться про малий морський тральщик Железняков, фрегат Адмырал Ессен та великий десантний корабель проєкту 11711 Пьотр Моргунов.

У Генштабі наголосили, що робота по ключових військових цілях Росії триває.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом доби Сили оборони України завдали ударів по восьми об’єктах російської інфраструктури, які працюють на війну.

Тоді він підтвердив ураження нафтопереробного заводу в Ямало-Ненецькому регіоні та Морського торговельного порту в Дагестані.

Також, за словами президента, під ударами були об’єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах, однак конкретні цілі він не називав.

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