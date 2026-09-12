У п’ятницю, 13 вересня, застосування графіків відключень електроенергії по Україні не прогнозується, однак загальна ситуація в енергосистемі залишається динамічною.

Про це повідомляє НЕК Укренерго.

Графіки відключення світла 13 вересня

За інформацією Укренерго, протягом 13 вересня в Україні не планують застосовувати графіків електропостачання.

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Станом на ранок 11 вересня, через російські дронові атаки та артилерійські обстріли зафіксовано нові знеструмлення у семи регіонах: Одеській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Наразі там, де це дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло абонентам.

З урахуванням погодних умов споживачів закликають перенести активне енергоспоживання на години найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій — з 10:00 до 16:00.

В енергокомпанії наголошують, що стан енергосистеми може змінюватися, тому громадянам радять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу (обленерго).

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