Підготовка до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років у Дніпрі триває. Комунальні підприємства ремонтують котельні й теплові мережі, відновлюють теплоізоляцію, перевіряють генератори та створюють запаси води, які допоможуть системі працювати під час можливих перебоїв з електро- та водопостачанням.

Факти ICTV розібралися, наскільки Дніпро готове до опалювального сезону, що вже зробили комунальники та коли мешканці можуть очікувати на тепло.

Опалювальний сезон у Дніпрі: наскільки місто готове

Станом на 5 вересня КП Теплоенерго оцінило свою готовність до нового сезону у 80%. Підприємство продовжує ремонтувати теплові мережі та котельне обладнання, встановлювати резервні джерела живлення і готувати об’єкти до роботи в умовах можливих відключень електроенергії.

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У межах підготовки вже відремонтували 14 котлів, замінили майже 8 км теплових мереж, відновили 26,6 км теплоізоляції трубопроводів та встановили 47 енергоефективних насосів.

Окремий напрям роботи резервне електроживлення. На об’єктах підприємства вже встановили 271 генератор, ще на 70 адресах тривають роботи з їх облаштування. Генераторні установки, які працювали минулої зими, проходять планове технічне обслуговування.

Що роблять у котельнях Дніпра

Підготовка стосується не лише теплових мереж. На котельнях ремонтують обладнання та створюють додаткові резерви, які мають підтримати роботу системи під час надзвичайних ситуацій.

На одній із котелень, яка забезпечує теплом 228 житлових будинків, сім медичних та 19 навчальних закладів, встановлюють резервуар запасу води. Він потрібен для того, щоб за відсутності централізованого водопостачання система мала необхідний запас для роботи.

На іншій районній котельні, яка подає тепло до 132 житлових будинків, медичного та дев’яти навчальних закладів, ремонтують котел. Там також обслуговують генератор, який має забезпечити резервне живлення під час відключень електроенергії.

Такі заходи особливо важливі для Дніпра з огляду на ризик тривалих перебоїв з електропостачанням узимку.

Опалювальний сезон 2026 у Дніпрі: що робить Жилсервіс

Окремий комплекс робіт проводить КП Жилсервіс-Дніпро. Як розповіли у Міськраді, станом на 14 вересня підприємство виконало близько 80% запланованої підготовки до осінньо-зимового періоду.

На одній із котелень зараз ремонтують два котли. Завершити ці роботи планують до кінця вересня. У підприємстві зазначають, що затримка з постачанням частини матеріалів не повинна вплинути на загальні строки підготовки.

Паралельно фахівці працюють із тепловими мережами. На одній із ділянок відновлюють 150 метрів ізоляційного покриття трубопроводів. Загалом на об’єктах підприємства вже замінили 400 метрів теплоізоляції.

Її стан безпосередньо впливає на втрати тепла під час транспортування теплоносія. Тому відновлення пошкоджених ділянок є частиною щорічної підготовки теплового господарства до зими.

Резервне живлення котелень

Ще один важливий напрям — підготовка генераторів. На котельні, яку зараз перевіряли представники міської влади, резервне джерело живлення вже використовували під час тривалих відключень минулої зими.

У міжсезоння обладнання пройшло технічне обслуговування. Комунальники перевіряють генератори незалежно від того, наскільки активно вони працювали попередньої зими, адже у разі аварійного відключення установка має бути готовою запуститися без додаткової підготовки.

Для великих об’єктів Теплоенерго резервне живлення також залишається одним із ключових завдань. Підприємство продовжує встановлювати нові генератори та обслуговувати вже наявні.

Коли розпочнеться опалювальний сезон у Дніпрі 2026

Точна дата початку опалювального сезону у Дніпрі 2026 року наразі не визначена.

Рішення про початок подачі тепла залежатиме від погодних умов. Відповідно до постанови № 830 опалювальний сезон розпочинають, коли середньодобова температура протягом трьох діб поспіль тримається нижче +8 °C.

Тому називати конкретний день, коли буде опалення у Дніпрі у 2026 році, поки зарано. Міська влада визначить дату ближче до початку холодного періоду з урахуванням температури та готовності теплового господарства.

Опалювальний сезон у Дніпрі: що ще планують зробити

Попри високий рівень готовності, підготовка міських теплових об’єктів ще не завершена. Комунальники продовжують ремонтувати котельне обладнання, замінювати та ізолювати теплові мережі, встановлювати генератори й перевіряти резервні системи.

Окремо підприємства звертають увагу на оплату послуг теплопостачання. Своєчасні розрахунки споживачів дають комунальникам можливість закуповувати паливо й матеріали, виконувати ремонтні роботи та підтримувати обладнання в робочому стані протягом усього опалювального періоду.

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