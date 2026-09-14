Росія експериментує з використанням FPV-дронів на ударних безпілотниках типу Шахед, однак нині така тактика не набула масового характеру.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Росія продовжує вдосконалювати ударні безпілотники

– Ворог уже експериментально застосовував FPV на тих самих Шахедах. В принципі, вже є відео, яке опублікували в соцмережах. Я не скажу, що це зараз якесь масове застосування і наскільки воно буде корисним для ворога, – сказав Ігнат.

За його словами, ворог продовжує вдосконалювати ударні безпілотники Шахед і Гербера. Російські військові оновлюють системи зв’язку, навігації та засоби радіоелектронної боротьби.

Зараз дивляться

– Фактично треба йти в ногу з часом для того, щоб нейтралізувати ті нові загрози, в тому числі і використання ворогом FPV, які можуть бути на тих самих Шахедах, – сказав Ігнат.

Раніше в соцмережах з’являлася інформація про використання російськими військами Шахедів як носіїв для FPV-дронів, які доставлялися вглиб території України. Повідомлялося, що таку тактику ворог застосовував, зокрема, на Київщині.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що протягом тижня, що минув, Росія запустила по Україні близько 2,1 тис. безпілотників. Значну частину з них становили реактивні Шахеди.

Російські війська використовують реактивні безпілотники для ударів по українській економіці та цивільній інфраструктурі.

Фото: МедіаЦентр Україна

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