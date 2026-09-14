Президент України Володимир Зеленський сподівається наступного тижня зустрітися з лідером США Дональдом Трампом у Нью-Йорку та обговорити морське й енергетичне перемир’я.

Про це Зеленський заявив в ефірі телемарафону Єдині новини під час візиту до Канади.

Зустріч Зеленського і Трампа у Нью-Йорку: що відомо

За словами Зеленського, йдеться про можливу зустріч 21, 22 або 23 вересня — під час тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

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Президент зазначив, що вже обговорював із Трампом можливість домовленостей щодо Чорного моря та припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

— Ми відкриті до відповідного морського перемир’я, плюс енергетичне перемир’я. Я збираюсь все це обговорити. Я вже про це говорив з президентом США. Якщо це буде збігатися і з його планами, якщо у мене вийде прилетіти в Нью-Йорк, то саме навколо цього зараз розмова, — сказав Зеленський.

Він наголосив, що зустріч із Трампом для нього є пріоритетною, якщо вона дозволить просунути переговорний процес.

— Дай Бог, щоб у нас вийшло зустрітись. Це важливо. Це пріоритет. Для мене також важливо бути в Україні, але якщо буде можливість просунутись у цьому треку і з американцями, і з європейцями, то, безумовно, буде зустріч у Нью-Йорку, — заявив президент.

Зеленський про морське та енергетичне перемир’я

Президент заявив, що Україна розраховує на можливість домовитися про енергетичне перемир’я напередодні зими. Якщо Росія не погоджується на повне припинення вогню, за його словами, варто спробувати досягти хоча б окремих домовленостей.

— Є надія, є бажання дуже велике. І це наш обов’язок рухатися в цьому напрямку, щоб закінчити війну. Якщо Путін не хоче повністю — ну, хоча б зернове та енергетичне перемир’я, — сказав Зеленський.

Окремо президент звернув увагу на ситуацію в Чорному морі. За його словами, Росія намагалася заблокувати Україну в морі, у відповідь Україна обмежила можливості РФ.

Зеленський зазначив, що ситуація впливає і на інші держави та світові ринки. Серед країн, які порушують це питання, він назвав Індію, Єгипет, Саудівську Аравію, а також низку європейських та азійських держав.

За словами президента, для просування морського та енергетичного перемир’я необхідно працювати не лише з Росією, а й з партнерами України.

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