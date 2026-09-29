В Одесі зранку 29 вересня гучно – там лунають вибухи.

Вибухи в Одесі 29 вересня: що відомо

Перед тим як в Одесі пролунали вибухи, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух у бік міста з акваторії Чорного моря реактивного БпЛА.

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомляв, що вночі та зранку РФ атакувала інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку оперативно загасили.

Зараз дивляться

Внаслідок ворожої атаки на інфраструктуру знищено три вантажні автомобілі, ще вісім — зазнали ушкоджень. Також пошкоджено будівлі.

Попередньо, є двоє постраждалих.

Тривають роботи з ліквідації наслідків у багатоповерхівці, що постраждала від учорашнього удару.

Крім того, вибуховою хвилею зачепило скління сусідніх будинків та одного з навчальних закладів. Фахівці закривають отвори.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок ворожих ударів по Одеській області зазнало руйнувань цивільне підприємство. Постраждали 8 людей.

Ворожими ударами також пошкоджено обʼєкти портової інфраструктури, ліцей, притулок для тварин, приватний житловий будинок, легковий та вантажний транспорт. Двоє людей постраждало. У низці місць виникли пожежі.

Нагадаємо, 28 вересня РФ також била по Одесі. Внаслідок вчорашньої атаки травмувалися шестеро людей. Двоє з них залишаються в лікарні.

Міські служби продовжують працювати на місцях: надавати допомогу мешканцям і усувати наслідки обстрілу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 679-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.