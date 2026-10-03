В Україні визначили першочергові кроки для суттєвого покращення системи ідентифікації тіл військовослужбовців, а також активізації пошуку зниклих безвісти людей.

Відповідні рішення ухвалили на засіданні Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів та їхніх родин, полонених і зниклих безвісти, повідомляють прем’єр-міністр України Сергій Корецький та керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Ідентифікація тіл загиблих військових

За словами Корецького, вже до середини жовтня ухвалять весь необхідний пакет нормативно-правових актів. Це дозволить регіональним бюро судово-медичної експертизи працювати значно швидше та якісніше.

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За словами Буданова, в межах репатріаційних заходів в Україну повернуто понад 26 тис. тіл та останків, але значна частина з них досі залишається невпізнаною.

— Родини мають якнайшвидше отримати інформацію про долю своїх рідних. Кожен полеглий герой буде знайдений та гідно вшанований, — зазначив керівник Офісу президента.

Окрему увагу під час засідання приділили питанням міжнародної підтримки. Найближчим часом планується схвалення низки міжнародних угод, які посилять можливості України щодо пошуку та ідентифікації зниклих безвісти захисників.

Прем’єр-міністр наголосив, що іноземні партнери готові надавати активну допомогу в цьому напрямі, тому Україна має максимально використати цю можливість.

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