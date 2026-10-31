Сьогодні, 31 жовтня, українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським прибула в Туреччину для проведення серії важливих дипломатичних перемовин.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський прибув до Туреччини: що відомо

У межах офіційного візиту до Туреччини запланована зустріч із президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

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Ключову увагу під час діалогу приділять зміцненню міждержавної співпраці, практичним дипломатичним крокам та гарантіям безпеки у чорноморському регіоні.

— Прибули з командою до Стамбула. Попереду важливі перемовини з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Працюємо для зміцнення захисту наших людей, міждержавного партнерства з Туреччиною та реальних дипломатичних перспектив. Є важливі питання щодо судноплавства у Чорному морі, — йдеться в офіційній заяві Володимира Зеленського.

Крім того, програма перебування в Туреччині передбачає зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Про зустріч Зеленського та Ердогана стало відомо напередодні.

Сторони планують обговорити подальше поглиблення українсько-турецьких відносин, а також актуальні регіональні та міжнародні питання.

Нагадаємо, що попередня зустріч Зеленського та Ердогана відбулася у вересні в Нью-Йорку. Тоді президенти обговорили безпеку в Чорному морі, відновлення продовольчого експорту та перспективи укладення угоди щодо безпілотників (Drone Deal).

Нинішній візит українського президента до Туреччини готувався на тлі очікуваного відновлення тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії, проведення яких попередньо заплановане на листопад.

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