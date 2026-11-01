У понеділок, 2 листопада, у низці областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомили в Укренерго.

Відключення електроенергії 2 листопада: що відомо

Зокрема, з 06:00 до 23:59 для побутових та інших категорій споживачів передбачені погодинні відключення обсягом від 1,5 до 2,5 черги.

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У цей самий період для промислових підприємств діятимуть графіки обмеження потужності.

Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі України.

В Укренерго попереджають, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тому українцям радять перевіряти актуальні графіки відключень на офіційних ресурсах обленерго у своїх регіонах.

Також споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію після відновлення її постачання.

Нагадаємо, що вчора Укренерго повідомляло, що через масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури ситуація залишається складною в багатьох регіонах країни, зокрема й у Києві.

Там наголошували, що наслідки попередніх ударів ще не вдалося повністю усунути, а енергосистема вже зазнає нових атак.

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