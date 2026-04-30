Глава Національного банку України Андрій Пишний заперечив інформацію про будь-які звернення до нього щодо сприяння у фінансуванні конкретних підприємств.

Про це він сказав під час пресбрифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики.

Пишний про оприлюднення плівок Міндіча

Главу НБУ попросили прокоментувати стенограму частини плівок Міндіча, які днями опублікувала Українська правда.

У відповідь Пишний стверджує, що до нього не надходило жодних запитів про допомогу від бізнесмена Тимура Міндіча, секретаря РНБО Рустема Умєрова, представників компанії Fire Point чи інших оборонних структур.

– Ні, жодних звернень, комунікацій чи спілкування з тими, хто згадав моє прізвище, не було. Ні з приводу тієї теми, яка була озвучена, ні в якомусь іншому контексті, – сказав він.

Згідно з оприлюдненими плівками, матеріали складаються з трьох частин. Одна із розмов відбулася між Міндічем та Умєровим, який тоді перебував на посаді міністра оборони.

Міндіч у розмові з Умєровим про виділення бюджетних грошей на закупівлю продукції Fire Point нібито запитав тодішнього очільника Міноборони, чи викликав він Пишного. У відповідь Умєров сказав, що глави НБУ перебуває за кордоном.

Після цього Міндіч нібито попросив викликати державний Сенс Банк, оскільки “рішення можна провести рішенням Кабінету міністрів”.

Нещодавно Українська правда оприлюднила першу частину аудіозаписів, які НАБУ задокументувало у квартирі Міндіча. Вони є частиною антикорупційного розслідування у справі Мідас щодо розкрадань в енергетичному секторі.

Після цього в пресслужбі Умєрова заявили, що автентичність записів мають встановити правоохоронці, а секретар РНБО вже надав слідству необхідні пояснення.

