Сьогодні, 5 листопада, за командою Укренерго в кількох районах правого берега Києва застосовані екстрені відключення світла.

Про це повідомляє ДТЕК.

Вимкнення світла у Києві

Зокрема, екстрені відключення світла торкнулися частини Святошинського, Шевченківського та Подільського районів міста.

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У ДТЕК наголошують, що під час екстрених відключень графіки не діють.

4 листопада російські ударні дрони атакували Київ. У кількох районах Києва зафіксовані влучання та пожежі.

3 листопада у Києві попередили про можливі перебої з водопостачанням через знеструмлення основних об’єктів Київводоканалу внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Міська влада пояснювала, що навіть після відновлення електропостачання для запуску обладнання, наповнення водопровідних мереж і стабілізації тиску потрібен додатковий час.

3 листопада у Києві почали розгортати пункти обігріву, де люди зможуть зарядити гаджети і випити гарячого чаю.

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