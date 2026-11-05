Екстрені відключення світла в Києві: які райони без електрики 5 листопада
Сьогодні, 5 листопада, за командою Укренерго в кількох районах правого берега Києва застосовані екстрені відключення світла.
Про це повідомляє ДТЕК.
Вимкнення світла у Києві
Зокрема, екстрені відключення світла торкнулися частини Святошинського, Шевченківського та Подільського районів міста.
У ДТЕК наголошують, що під час екстрених відключень графіки не діють.
4 листопада російські ударні дрони атакували Київ. У кількох районах Києва зафіксовані влучання та пожежі.
3 листопада у Києві попередили про можливі перебої з водопостачанням через знеструмлення основних об’єктів Київводоканалу внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Міська влада пояснювала, що навіть після відновлення електропостачання для запуску обладнання, наповнення водопровідних мереж і стабілізації тиску потрібен додатковий час.
3 листопада у Києві почали розгортати пункти обігріву, де люди зможуть зарядити гаджети і випити гарячого чаю.