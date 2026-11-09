Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 2 980 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

близько 1 609 380 (+2 980) осіб,

танків — 12 462 (+4),

бойових броньованих машин — 25 683 (+15),

артилерійських систем — 52 112 (+68),

РСЗВ — 2 263 (+6),

засобів ППО — 1 753 (+2),

літаків — 452,

гелікоптерів — 356,

наземних робототехнічних комплексів — 3 109 (+10),

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 602 020 (+1 843),

крилатих ракет — 5 196,

кораблів та катерів — 35,

підводних човнів — 2,

автомобільної техніки та автоцистерн — 172 488 (+638),

спеціальної техніки — 4 889 (+1).

У жовтні та на початку листопада 2026 року Генеральний штаб ЗСУ неодноразово повідомляв про рекордні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення.

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Зокрема, 21 жовтня Сили оборони знешкодили 2 250 російських військових. Це стало найбільшим добовим показником за весь час війни на той момент. Попередній рекорд зафіксували 19 грудня 2024 року, коли втрати РФ становили 2 200 осіб.

До слова, цей рекорд протримався трохи більше тижня, адже вже 1 листопада його було вкотре оновлено. Тоді українські військові ліквідували вже 2 500 окупантів за добу.

29 жовтня Генштаб повідомив про новий рекорд місячних втрат російської армії. За неповний місяць Сили оборони знешкодили 49 040 окупантів, перевищивши попередній максимум грудня 2024 року, який становив 48 670 військових.

Для порівняння, у лютому 2026 року втрати РФ становили 26 090 осіб, а у вересні — 46 230. Середньодобовий показник у жовтні сягнув приблизно 1 750 військових.

Високі темпи втрат російської армії збереглися і в листопаді. За даними Генштабу, протягом 1–7 листопада РФ втратила 16 130 військовослужбовців.

Це стало абсолютним тижневим рекордом від початку повномасштабного вторгнення. У середньому українські військові знешкоджували понад 2 300 окупантів щодоби або майже 100 — щогодини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 720-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.