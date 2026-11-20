У суботу, 21 листопада, на станції київського метро Хрещатик тимчасово обмежать роботу вестибюля №3, що веде до Алеї Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомили у Київському метрополітені.

Хрещатик метро: графік роботи входів 21 листопада 2026

Обмеження діятимуть із 7:00 до 12:00 у зв’язку з проведенням державних заходів до Дня Гідності та Свободи.

Зараз дивляться

Водночас вестибюлі №1 і №2, а також пересадка між станціями Майдан Незалежності та Хрещатик працюватимуть без змін.

У метрополітені наголосили, що під час повітряної тривоги всі вестибюлі будуть відкриті для входу пасажирів.

Киян і гостей столиці закликають врахувати тимчасові обмеження та заздалегідь планувати свої маршрути.

Нагадаємо, що 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи, встановлений на честь Помаранчевої революції (2004) та Революції Гідності (2013).

Обидві революції стали для українців символом перемоги демократії, свободи та національних інтересів попри надто високу ціну, яку довелося заплатити.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.