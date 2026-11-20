Франція ініціює скликання засідання Ради Безпеки ООН через масовані російські удари по Україні, внаслідок яких у Києві загинули мирні жителі, а також зазнали пошкоджень дипломатичні представництва Австрії та Нідерландів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у соцмережі Х.

Франція вимагає засідання Радбезу ООН через удари РФ по Україні

Очільник французького МЗС рішуче засудив російські атаки на українську столицю, назвавши їх злочинами. Він наголосив, що Москва має відповісти за свої дії перед міжнародною спільнотою.

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За словами Барро, Франція наполягає на проведенні засідання Ради Безпеки ООН, під час якого Росія буде змушена надати пояснення щодо своїх ударів.

Міністр також висловив солідарність з українцями та представниками Австрії й Нідерландів, дипломатичні установи яких постраждали внаслідок обстрілів.

— Володимир Путін вважає себе вищим за закон. Це не так. Ми не послабимо тиск, — наголосив глава французького зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, що у ніч проти 20 листопада Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет та безпілотників.

Під ударами опинилися житлові будинки, лікарні, підприємства, об’єкти критичної та транспортної інфраструктури у різних областях. Є загиблі та поранені.

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