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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс валют на 7 лютого: НБУ зміцнив гривню

Нацбанк України зміцнив курс гривні, відповідно – долар та євро здешевшали.

Станом на 7 лютого 2020 року курс американської валюти знизився на 22 копійки – до рівня 24,57 грн за долар.

Євро здешевшало на 27 копійок – від 27,3 до 27,04 грн.

ЧитайтеПрогноз на курс долара: чому почав зростати і наскільки подорожчає

Курс валют на 07.02.2020 від НБУ:

$100 – 2457,94 грн;

€100 – 2704,35 грн;

100 польських злотих – 637,35 грн;

10 російських рублів – 3,8919 грн.

До слова, зростання ВВП України у 2019 році сповільнилося з 3,4% в 2018 році до 3,3%.

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