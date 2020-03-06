Шахтарям Луганщини виплатили частину боргів

Шахтарі Луганської області підтвердили, що отримали за січень 2020 повну зарплату і 40% – за лютий.
Окрім того, їм виплатили 30% зарплати за грудень 2019 року, заявили гірники з ДП Первомайськвугілля в ефірі ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера.
Водночас вони чекають, коли повернуть зарплату за листопад та часткові борги за червень, липень і жовтень.
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Вчора усі шахти ДП Первомайськвугілля 5 березня отримали 93 млн грн і 113 млн грн – 6 березня.
Раніше президент України Володимир Зеленський дав завдання уряду цього тижня виплатити шахтарям 650 млн грн боргів.
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