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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Шахтарям Луганщини виплатили частину боргів

Шахтарі Луганської області підтвердили, що отримали за січень 2020 повну зарплату і 40% – за лютий.

Окрім того, їм виплатили 30% зарплати за грудень 2019 року, заявили гірники з ДП Первомайськвугілля в ефірі ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера.

Водночас вони чекають, коли повернуть зарплату за листопад та часткові борги за червень, липень і жовтень.

Читайте: Вода у Крим, медицина і зміни до Конституції – головне з виступу Шмигаля у Раді

Вчора усі шахти ДП Первомайськвугілля 5 березня отримали 93 млн грн і 113 млн грн – 6 березня.

Раніше президент України Володимир Зеленський дав завдання уряду цього тижня виплатити шахтарям 650 млн грн боргів.

Фото: Dreamstime

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