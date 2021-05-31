Курс валют НБУ на 31 травня в Україні

31 травня американський долар дещо здешевшав з 27,52 грн до 27,50 грн. Євро також трохи втратило свої позиції та коштує 33,38 грн замість 33,56 грн напередодні.

Подешевшали по відношенню до гривні і інші іноземні валюти.

Так, польський злотий та російський рубль подешевшали на кілька копійок.

Курс валют в Україні від НБУ на 31.05:

$1 – 27,50 грн;

€1 – 33,38 грн;

1 польський злотий – 7,4 грн;

10 російських рублів – 3,73 грн.

Курс валют в Україні

За прогнозом експертів те, що Україні не вдалося домовитись про черговий транш МВФ не вплине суттєво на макрофінансову стабільність та не спричинить різких стрибків курсу.

Також кандидат економічних наук Олександр Хмелевський запевняє, що Україна має достатньо валютних резервів, щоб не допустити знецінення гривні.

Детальніше про прогноз курсу валют в Україні протягом 2021 року читайте на Фактах ICTV.