1 липня курс валют в Україні трохи змінився – долар став дешевше, проте євро зміцнив свої позиції.

Станом на четвер, 1 липня 2021 року Національний банк встановив курс долара в Україні на рівні 27,22 грн/1$.

Долар коштує дорожче проти середи. 30 червня курс американської валюти становив 27,39 грн/1$, тобто на 17 копійок менше.

Станом на 1 липня, Нацбанк встановив курс євро на рівні 32,34 грн/1€. Валюта зараз коштує на 40 копійок більше проти середи 30 червня.

Курс валют НБУ на 1 липня 2021 року

$1 – 27,22 грн;

€1 – 32,34 грн;

1 польський злотий – 7,15 грн;

10 російських рублів – 3,73 грн.

Кабінет міністрів спрогнозував економічний розвиток в Україні на 2022-2024 роки. З цієї причини курс долара в Україні на три роки прогнозується у діапазоні 28-29 грн/$ 1.

Зокрема, інфляція знизиться до 6,2% у 2022 році, а у 2023 році – до 5%. Планується, що державний борг зменшиться до менш ніж 50% ВВП.