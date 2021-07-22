Скільки разів підвищуватимуть мінімальну зарплату в Україні до 2024 року?
Згідно з бюджетною декларацією, мінімальну зарплату в Україні у період з 2022 по 2024 рік підвищуватимуть чотири рази.
Документ передбачає, що у 2022 році розмір мінімалки змінюватиметься два рази, а у 2023 і 2024 – по одному.
На скільки зросте мінімальна зарплата у 2022 році?
Прогноз уряду передбачає, що мінімальна зарплата в Україні у 2022 році з 1 січня зросте до 6,5 тис. грн. А з 1 жовтня 2022 року вона становитиме 6,7 тис. грн.
Як зміниться розмір мінімалки у 2023 році?
Згідно з бюджетною декларацією, мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2023 року збільшиться на 476 грн. Тому її розмір становитиме 7 176 грн.
На скільки зросте мінімальна зарплата у 2024 році?
З 1 січня 2024 року уряд також планує збільшити розмір мінімальної зарплати в Україні. Очікується, що її підвищать ще на 489 грн – до 7 665 грн.