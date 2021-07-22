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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |
Якою буде мінімальна зарплата в Україні протягом трьох наступних років – прогноз Кабміну

Якою буде мінімальна зарплата в Україні протягом трьох наступних років – прогноз Кабміну

Мінімальну зарплату в Україні до 2024 року підвищуватимуть кілька разів. Це передбачає бюджетна декларація на 2022-2024 роки, яку днями схвалила Верховна Рада.

Цей документ є середньостроковим бюджетним планом та основою для складання проекту головного державного кошторису і прогнозів місцевих бюджетів.

Якою буде мінімальна зарплата в Україні у 2022, 2023 і 2024 роках – читайте у матеріалі.

Скільки разів підвищуватимуть мінімальну зарплату в Україні до 2024 року?

Згідно з бюджетною декларацією, мінімальну зарплату в Україні у період з 2022 по 2024 рік підвищуватимуть чотири рази.

Документ передбачає, що у 2022 році розмір мінімалки змінюватиметься два рази, а у 2023 і 2024 – по одному.

На скільки зросте мінімальна зарплата у 2022 році?

Прогноз уряду передбачає, що мінімальна зарплата в Україні у 2022 році з 1 січня зросте до 6,5 тис. грн. А з 1 жовтня 2022 року вона становитиме 6,7 тис. грн.

Як зміниться розмір мінімалки у 2023 році?

Згідно з бюджетною декларацією, мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2023 року збільшиться на 476 грн. Тому її розмір становитиме 7 176 грн.

На скільки зросте мінімальна зарплата у 2024 році?

З 1 січня 2024 року уряд також планує збільшити розмір мінімальної зарплати в Україні. Очікується, що її підвищать ще на 489 грн – до 7 665 грн.

Джерело: Мінфін

Фото: НБУ

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