Якою буде мінімальна зарплата в Україні протягом трьох наступних років – прогноз Кабміну

Мінімальну зарплату в Україні до 2024 року підвищуватимуть кілька разів. Це передбачає бюджетна декларація на 2022-2024 роки, яку днями схвалила Верховна Рада.

Цей документ є середньостроковим бюджетним планом та основою для складання проекту головного державного кошторису і прогнозів місцевих бюджетів.

Якою буде мінімальна зарплата в Україні у 2022, 2023 і 2024 роках – читайте у матеріалі.