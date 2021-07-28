Ціни на бензин і паливо в серпні, скоріш за все, не підуть вгору. Котирування нафти на світовому ринку перебувають у стабільному стані, без різких стрибків. Тож очікувати здорожчання палива у серпні не варто.

Про це ву коментарі Фактам ICTV повідомив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

– Поки що не бачимо підстав для хвилювання. По-перше, що стосується роздробу, то він встановлюється Міністерством економіки на базі світових котирувань нафти. Поки що ми не бачимо, щоб там щось відбувалося критичне – ціни більш-менш стабільні, – сказав він.

Водночас експерт констатує напругу на оптовому ринку, але припускає, що наявні проблеми вирішаться найближчим часом.

– Деяка напруга наразі є на оптовому ринку. Викликана вона тим, що зараз не вистачає тих поставок. Є затримка з танкерами, але вважаю, це питання вже за тиждень буде вирішене. Три танкери вже прибули до України і зараз розвантажуються, через тиждень можна буде продавати. Тому я думаю, що із 1 серпня буде все нормально, – зазначив Куюн.

Він також повідомив, що падіння цін на паливо у серпні малоймовірне, оскільки світові котирування нафти не падають.

– Падіння цін залежить від світових котирувань. Потрібно, щоб падала ціна, але вона поки що не падає і не йде догори, – повідомив експерт.

Нагадаємо, в Україні знизилися граничні ціни на паливо. У порівнянні з серединою липня середня ціна на бензин знизилася на 0,23 грн/літр, на дизпаливо – на 0,35 грн/літр.

За максимальних націнок вартість бензину для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 31,64 грн/літр, дизпалива – 29,25 грн/літр, повідомили раніше в Мінекономіки.

Зазначимо, згідно із даними Держстату, за останній рік ціна на бензин, газ і дизельне паливо в Україні в середньому зросла на 36%.