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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Наташа Тарчевська |

В Україні запрацює проект е-Підприємець: документ і можливості послуги

В Україні запрацює проект е-Підприємець: документ і можливості послуги

В Україні запрацює електронна послуга е-Підприємець, розрахована на розвиток малого та середнього бізнесу. Знайти її можна через Портал Дія.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він зауважив, що наразі проект експериментальний і запроваджуватиметься наступні два роки.

За впровадження послуги відповідає Міністерство цифрової трансформації.

Таким чином, зареєструвати магазин, ресторан, кафе чи салон краси можна буде просто через телефон або комп’ютер.

Можливості послуги е-Підприємець:

  1. Державна реєстрація фізичної особи підприємцем (ФОП);
  2. Державна реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) на підставі модельного статусу;
  3. Реєстрація платником єдиного податку;
  4. Реєстрація платником податку на додану вартість.
  5. Купівля ліцензій на оптову чи роздрібну торгівлю різного виду товарів.
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