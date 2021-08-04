В Україні запрацює проект е-Підприємець: документ і можливості послуги

В Україні запрацює електронна послуга е-Підприємець, розрахована на розвиток малого та середнього бізнесу. Знайти її можна через Портал Дія.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він зауважив, що наразі проект експериментальний і запроваджуватиметься наступні два роки.

За впровадження послуги відповідає Міністерство цифрової трансформації.

Таким чином, зареєструвати магазин, ресторан, кафе чи салон краси можна буде просто через телефон або комп’ютер.

Можливості послуги е-Підприємець: