В Україні запрацює проект е-Підприємець: документ і можливості послуги

В Україні запрацює електронна послуга е-Підприємець, розрахована на розвиток малого та середнього бізнесу. Знайти її можна через Портал Дія.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він зауважив, що наразі проект експериментальний і запроваджуватиметься наступні два роки.
За впровадження послуги відповідає Міністерство цифрової трансформації.
Таким чином, зареєструвати магазин, ресторан, кафе чи салон краси можна буде просто через телефон або комп’ютер.
Можливості послуги е-Підприємець:
- Державна реєстрація фізичної особи підприємцем (ФОП);
- Державна реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) на підставі модельного статусу;
- Реєстрація платником єдиного податку;
- Реєстрація платником податку на додану вартість.
- Купівля ліцензій на оптову чи роздрібну торгівлю різного виду товарів.