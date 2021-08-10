Голова ДФС розповів про боротьбу з тіньовим ринком підакцизної продукції з початку 2021 року

Голова Державної фіскальної служби України Вадим Мельник розповів про роботу відомства в частині скорочення тіньового сектора економіки в 2021 році.

Відповідний авторський матеріал голови ДФС опублікував інтернет-портал Фокус.

– Оцінки тіньової частини української економіки істотно розрізняються, залежно від методики підрахунку, проте в середньому становлять 25-30%. У грошовому еквіваленті – це десятки мільярдів гривень, які не враховуються в офіційному економічному обороті держави, і які недоотримує соціальна сфера і фонди розвитку, – зазначив Мельник.

За словами Мельника, за перші сім місяців поточного року ДФС вдалося вилучити з незаконного обігу товарів підакцизної групи на суму близько 2,5 млрд грн, а також виявити 100 незаконних виробництв цих товарів.

Голова ДФС зазначив, що комплексне вирішення проблеми тіньових ринків потребує злагодженої взаємодії всіх профільних державних структур.

За словами Мельника, зусиль однієї лише Державної фіскальної служби для подолання такого складного та комплексного кримінального явища недостатньо – необхідна тісна співпраця ДФС, Державної прикордонної служби, Державної митної служби, Державної податкової служби та Нацполіції.

У кожного органу своя зона відповідальності, і тільки спільними зусиллями можливо заблокувати всі можливі канали і способи виробництва, переміщення і виведення на ринок контрафактного тютюну.

– Зараз у боротьбі з незаконним обігом підакцизних товарів не вистачає координації діяльності. Таким координувальним органом може бути, наприклад, Рада національної безпеки і оборони або Офіс Генерального прокурора. Виносити це питання на такий високий рівень необхідно, тому що збитки бюджету досягають десятків мільярдів гривень на рік, – зазначив Мельник.

Із весни 2021 року при ДФС працює Офіс ефективної взаємодії з бізнесом. Ініціативу запуску Офісу підтримали 20 бізнес-асоціацій.

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Мельник зазначає, що вони змінили парадигму, в якій працювала Державна фіскальна служба, і створили новий комунікаційний формат, який назвали Офісом ефективної взаємодії з бізнесом. Він забезпечує консолідовану співпрацю між ДФС та бізнес-спільнотами, і це — також внесок у боротьбу з тіньовими ринками.

Вони прискорили механізм отримання та розгляду звернень від бізнесу. За необхідності самі звертаються до підприємців, роз’яснюють причини силового втручання в їхню діяльність, обґрунтовують законність.

Мельник каже, що непорозуміння зникає. Після такої комунікації підприємці висловлюють готовність співпрацювати.

– Обидві сторони цього діалогу — і державні органи, і легальний бізнес – прагнуть подолати тіньовий сектор, тому ми об’єднуємося в цій боротьбі. Ми напрацювали алгоритми роботи Офісу і бачимо позитивний ефект. Близько 20 бізнес-спільнот дали позитивну оцінку нашій роботі, – заявляє Мельник.

Раніше повідомлялося про те, що ДФС розслідує кримінальні справи, що стосуються розкрадань у комунальних підприємствах столиці на суму понад 200 млн грн.

Фото: ДФС