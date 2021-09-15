В Україні безробітним хочуть виділяти гроші на відкриття бізнесу

Кабмін погодив законопроект про зміни у реформуванні служби зайнятості і соцстрахування на випадок безробіття.

У документі пропонують запровадити надання фінансової допомоги безробітним для започаткування підприємницької діяльності. Серед змін, які пропонуються, є й такі:

послаблення санкцій до безробітних за звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин;

фінансування громадських робіт та скасування тимчасових робіт, що не сприяють мотивації до праці;

підбір відповідної роботи для безробітного, враховуючи транспортну доступність, розмір заробітної плати залежно від тривалості безробіття.

Тепер законопроект з пропозиціями уряду повинна розглянути Верховна Рада.

У січні цього року Кабінет міністрів підтримав закон, яким пропонує надавати допомогу у розмірі до 150 тис. грн для створення бізнесу заробітчанами, які повернулися додому і хочуть відкрити власну справу.

Очікується, що її зможуть отримати 720 людей. Оскільки допомога становитиме 150 тис. грн, то з бюджету України планують виділити на такі потреби 108 млн грн.