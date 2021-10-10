У 2021 році зростання ВВП України може скласти близько 4%, якщо такому сценарію не завадить нова потужна хвиля коронавірусу, через яку доведеться запроваджувати жорсткі карантинні обмеження.

Про це поінформував на своїй сторінці в Facebook прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Ми очікуємо, що цьогорічне зростання ВВП складе близько 4%, і це означатиме, що Україна відіграла падіння економіки внаслідок коронакризи. Єдине, що може завадити цьому сценарію, — це чергова потужна хвиля коронавірусу, через яку доведеться вводити додаткові карантинні обмеження, – наголосив очільник уряду.

За його словами, зростанню ВВП України сприяє низка факторів:

• Споживчий попит, оскільки роздрібна торгівля цього року вже збільшилася приблизно на 13%.

• Збільшення інвестицій. За словами Шмигаля, в першому півріччі 2021 року прямі іноземні інвестиції в Україну склали 2,8 млрд доларів, що є рекордним показником за останні 4 роки.

• Розвиток сільського господарства, рекордний врожай та інвестиції попередніх періодів у цей сектор. Так, у 2021 році зростання аграрного сектору вже склало 8,4%.

• Зростання на майже 2% у будівельному секторі (за підсумками восьми місяців цього року). Шмигаль прогнозує продовження цього зростання завдяки програмам кредитування та президентські програмі Велике будівництво.

• Зростання у таких галузях промисловості, як машинобудування, металургія, хімічна промисловість (у перших двох секторах – на понад 7% цього року).

• Оптимістичні настрої бізнесу щодо прибутків, фінансових результатів, зарплат, реінвестицій (Шмигаль посилається на опитування Європейської бізнес асоціації, Американської торговельної палати та Національного банку).

Шмигаль уточнив, що державний бюджет 2021 року за січень-вересень виконано майже на 104%. Це, зокрема, стало можливим завдяки збільшенню надходжень від митниці та податкової.

У березні Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України у 2021 році до 3,8%. За даними минулого прогнозу, українська економіка могла зрости на 3%. Позитивний прогноз базувався на зміцненні зовнішнього попиту і стабілізації цін на промислові товари, які частково компенсують наслідки пандемії Covid-19.

На початку серпня Київська школа економіки (KSE) спрогнозувала менше зростання ВВП у 2021 році у порівнянні з квітневими очікуваннями: до 3,6%. Згідно з квітневим сценарієм, цей показник повинен був збільшитися на 4,7%. Однак на 2022 рік експерти прогнозували зростання на 4,4%.

Нещодавно уряд представив у Верховній Раді проект державного бюджету на 2022 рік. Згідно із документом, наступного року очікується зростання реального ВВП на рівні 3,8% і зростання номінального ВВП до 5,368 трлн грн. А от інфляція, за прогнозами уряду, становитиме 6,2%.

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Джерело: Денис Шмигаль