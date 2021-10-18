В Україні можуть підвищити мінімальні ціни на алкоголь

Роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби в Україні уряд пропонує підвищити на 8,3%.

На сайті Мінекономіки оприлюднено для громадського обговорення проект відповідних змін до постанови від 30 жовтня 2008 року Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.

Згідно з пропонованими змінами, ціни на віскі, ром та джин мають зрости на 8,4%, а на коньяк (бренді) – на 4,8-8,3%.

А виноробна продукція, наприклад, сидр і перрі, вина, вермути та інші зброджені напої, фактична міцність яких вища за 1,2% об’ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22%, здорожчає на 8,2-34,2%.

Водночас роздрібні ціни на звичайні (неігристі) вина, вина ігристі та газовані винні напої не змінюються.

Необхідність підвищення цін на алкоголь у Мінекономіки пояснюють тим, що з вересня 2018 року, коли вони востаннє підвищувалися, зросли ціни на сировину, комплектуючі, енергоносії, витрати на оплату праці тощо.