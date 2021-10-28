Кабмін підтримав впровадження е-аудиту платників податків

Кабінет міністрів схвалив запровадження електронних перевірок платників податків (е-аудит).

Відповідні зміни до Податкового кодексу та закону про фінзвітність розробило Міністерство фінансів, а Кабінет міністрів схвалив їх на засіданні у четвер, 28 жовтня.

Впровадження е-аудиту сприятиме вирішенню таких завдань:

удосконаленню ризик-орієнтованих підходів на доперевірочному та перевірочному етапах;

підвищенню швидкості, точності та ефективності результатів перевірок;

створенню можливостей для платників податків щодо самоперевірки поданої податкової звітності;

зменшенню кількості податкових запитів до платників податків;

зменшенню податкових правопорушень та судових спорів;

зменшенню особистих контактів між платником податків та контролюючим органом, зниженню впливу людського фактора.

Зміни зобов’язують платників податків подавати до органів ДПС експортовані з вихідної системи обліку достовірні дані: про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов’язань, а також про зміни у фінансово-господарському стані платника податків за звітний (податковий) рік у вигляді стандартного аудиторського файла (SAF-T) протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Ці обов’язки для платників податків починають діяти з 1 січня 2027 року, а для великих платників податків – із 1 січня 2025 року.

За неподання чи несвоєчасне подання, подання з помилками стандартного аудиторського файлу встановлюється відповідальність для платників ПДВ.