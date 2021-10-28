Ціна на природний газ для населення України не змінюватиметься до кінця опалювального сезону 2021-2022 років.

Про це поінформував сьогодні на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що вартість блакитного палива не підвищуватиметься завдяки річним тарифам на нього.

– Уряд виконує обіцянку щодо незмінної ціни на газ. Завдяки річним продуктам ціна на газ у всіх людей не буде змінюватися до кінця опалювального сезону. У Нафтогазу – це 7,96 грн за кубічний метр, – наголосив Шмигаль.

Він також нагадав, що цього тижня Кабмін удвічі знизив тариф на газ для українців, які залишилися без постачальника газу. Ця категорія споживачів так само сплачуватиме 7,96 грн за кубометр блакитного палива (замість 16,56 грн/кубометр, як було досі).

Ціна в 7,96 грн за кубометр для споживачів без постачальника газу діятиме з 1 жовтня до 31 листопада.

Шмигаль закликав громадян обрати за цей час постачальника, щоб зберегти для себе таку ціну на весь опалювальний сезон.

Голова уряду також поінформував, що всі теплокомуненерго в Україні отримали можливість купувати газ для населення в державного Нафтогазу по 7,42 грн за кубометр.

– Це дає можливість місцевій владі не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду, – заявив Шмигаль.

Сьогодні Денис Шмигаль також поінформував, що до кінця опалювального сезону в Україні заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям, школам та лікарням. Відповідне доручення раніше дала Кабміну Рада національної безпеки та оборони.

Крім того, Кабмін погодив рішення, згідно з яким компанія Нафтогаз Трейдинг постачатиме природний газ медичним закладам державної та комунальної власності на умовах бюджетних організацій.