7 грудня Національний банк України підвищив курс євро й долара до гривні.

У перший вівторок зими євро здорожчав майже на вісім копійок – до 30,91 грн/1€.

Майже на стільки ж зросла ціна й на американську валюту. 7 грудня долар, згідно з курсом НБУ, становить 27,38 грн/1$.

Ледь помітно збільшилась вартість польського злотого – до 6,72 грн. Російський рубль залишився майже без змін – 3,71 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 07.12:

$1 – 27,38 грн;

€1 – 30,91 грн;

1 польський злотий – 6,72 грн;

10 російських рублів – 3,71 грн.

Курс долара в 2022 році зросте, проте не надто відрізнятиметься від того, що є зараз.

Згідно з ухваленим державним бюджетом на наступний рік, середньорічний курс долара становитиме 28,6 грн/$1.

До кінця року американська валюта має зрости до 28,7 грн/$1.

У грудні 2021 року, за прогнозом кандидата економічних наук, незалежного експерта Олександра Хмелевського, на українців уперше за багато років чекатиме девальвація гривні.