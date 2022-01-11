В Україні різко зросло споживання електроенергії, газу – знизилося

У поточному опалювальному сезоні, якщо порівняти з попереднім, споживання електроенергії в Україні зросло на 6%, водночас приблизно на стільки ж скоротилося споживання газу.

Про це повідомив на брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко.

– Відповідно, це вимагає більш стабільної роботи енергосистеми. З іншого боку, знижується споживання природного газу – на ті ж 5-6%, – наголосив він.

За його словами, на сьогодні основне навантаження в енергоситемі несе атомна генерація.

– Видобуток автомної генерації у 2021 році зріс до 55% у порівнянні з 51% у 2020-му. Це важливо з погляду стабільності проходження опалювального сезону. ТЕС і ТЕЦ дають 29-30% електроенергії, а ГЕС і ГАЕС – близько 6%. Тобто система абсолютно збалансована і забезпечена необхідними ресурсами, – пояснив Галущенко.

Міністр також повідомив про стабільність забезпечення вугіллям – його запаси на складах за останній місяць зросли з 518 тис. до 714 тис. тонн.

Галущенко наголосив, що це відбувається завдяки поставкам вугілля морським шляхом.