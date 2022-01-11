Інфляція в Україні за рік подвоїлася і склала 10%: що подорожчало найбільше

За підсумками 2021 року споживча інфляція в Україні (зростання споживчих цін) склала 10%. У порівнянні з показниками 2020 року вона подвоїлася.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

– Інфляція на споживчому ринку в грудні 2021 року порівняно з листопадом 2021 року становила 0,6%, за рік у цілому – 10,0%, – сказано в повідомленні.

Варто зазначити, що зростання споживчих цін в Україні протягом 2021 року прискорилося. Так, за підсумками 2020 року споживчі ціни зросли на 5%, а минулого року цей показник подвоївся і склав 10%.

Для порівняння, інфляція у 2019 році склала 4,1%.

Продукти харчування в грудні 2021 року (в порівнянні з груднем 2020 року) подорожчали в Україні на 13,3%. Найбільше зросли ціни на соняшникову олію (на 38,8%) та цукор (на 28,3%). Водночас фрукти за рік подешевшали на 10,2%.

У порівнянні з листопадом 2021 року ціни на продукти харчування в грудні зросли на 1,3%. Найбільше подорожчали яйця та овочі (на 10% та 9,1%). На 3% за місяць зросли ціни на молоко, на 1,8% – на хліб та хлібопродукти, на 1,6% – на макаронні вироби, на 1,3% – на сир та творог.

Ціни на безалкогольні напої за рік зросли на 3,8%, на алкогольні напої та тютюнові вироби – на 9,4%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в Україні подорожчали за 2021 рік на 9,8% .

Водночас впали ціни на одяг і взуття –на 3,5%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка протягом минулого року подорожчали на 4,2%, охорона здоров’я – на 6,1%, а транспорт – на 11,1%.

Зокрема став дорожчим проїзд у залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті (на 14,9% та 19,8% відповідно).

Ціни на зв’язок за рік підвищилися на 7,4%, на відпочинок – на 5%, на ресторани та готелі – на 9%. Освіта ж подорожчала на 17%.

Раніше в Національному банку України прогнозували інфляцію на кінець 2021 року на рівні близько 10%.

У листопаді 2021 року споживча інфляція трохи сповільнилась і склала 10,3%. У жовтні цей показник склав 10,9%.