У вівторок, 8 лютого, долар та євро знизяться у своїх позиціях.

Американська валюта коштуватиме 27,99 грн за 1$, а європейська – 32,07 грн за €1.

За курсом Національного банку України вартість долара впаде на 14 копійок.

Станом на 8 лютого 2022 року, польський злотий можна буде придбати за 7,05 грн, а 10 російських рублів коштуватимуть 3,71 грн.

Курс валют від НБУ

$1 – 27.9998 грн;

€1 – 32.0724 грн;

1 польський злотий – 7.0537 грн;

10 російських рублів – 3.711 грн.

Від початку 2022 року курс валют в Україні незначно змінюється кожного дня. В один день ціна долара може збільшитися, а в інший день – зменшитися на 10 копійок.