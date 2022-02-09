У середу, 9 лютого, долар та євро знизяться у своїх позиціях.

Американська валюта коштуватиме 27,96 грн за 1$, а європейська – 31,92 грн за €1.

За курсом Національного банку України вартість долара впаде на 3 копійки.

Станом на 9 лютого 2022 року, польський злотий можна буде придбати за 7,05 грн, а 10 російських рублів коштуватимуть 3,72 грн.

Курс валют від НБУ

$1 – 27.9619 грн;

€1 – 31.9255 грн;

1 польський злотий – 7.0460 грн;

10 російських рублів – 3.7181 грн.

Від початку 2022 року курс валют в Україні незначно змінюється кожного дня. В один день ціна долара може збільшитися, а в інший день – зменшитися на 10 копійок.