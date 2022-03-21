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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Попри війну: Україна продовжить обслуговувати свій державний борг

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Попри війну: Україна продовжить обслуговувати свій державний борг

У понеділок, 21 березня, уповноважений з питань управління держборгом Юрій Буца повідомив, що попри війну Україна продовжить обслуговувати державний борг.

Він також закликав бізнес розірвати усі економічні зв’язки із Росією.

– Навіть у цих екстремальних умовах Україна повністю готова обслуговувати свій борг і у національній, і у жорсткій валюті, – цитують Буцу у International Financing Review.

Він додав, що 1 березня Україна виплатила $292 млн за купонами із виплатою у вересні 2022 року на знак обіцянки уряду виконувати зобов’язання.

– Ми не плануємо жодної реструктуризації боргу. Нам потрібен стабільний і постійний доступ і до пільгового, і до комерційного фінансування, і будь-яка реструктуризація може серйозно його порушити, – вважає він.

Уповноважений повідомив, що $688 млн, залучені від трьох раундів розміщення військових облігацій, дозволили профінансувати погашення держборгу.

– Ми працюємо з усіма країнами G7, щоб забезпечити додаткове фінансування, а також вдячні всім європейським країнам, які вже надали нам грантове фінансування. Я маю сказати: з огляду на збільшення бюджетного розриву, щоб не зіткнутися з проблемами стійкості боргу після того, як ми виграємо війну, нам потрібно сконцентруватися, щоб максимізувати грантове фінансування більшою мірою, – резюмував Буца.

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