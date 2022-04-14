Львівська ОДА готується купувати у забудовників житло для переселенців

Львівська обласна державна адміністрація разом з територіальними громадами почали формувати базу житлового фонду, який пропонуватиме під викуп для потреб вимушених переселенців. Про це повідомляє пресслужба ОВА.

За інформацією обладміністрації, зараз в області проживає понад 250 тисяч внутрішньо переміщених осіб (це ті, хто зареєструвався офіційно і отримав прихисток від Львівської ОВА).

Багато з цих людей втратили домівки і не мають куди повертатися, тому уряд і міжнародні організації уже напрацьовують механізми забезпечення їх житлом, – сказав голова обласної адміністрації Максим Козицький.

Він пояснив, що це можуть бути як квартири та будинки, які вже збудовані та придатні для проживання, так і квартири та будинки, що перебувають на завершальній стадії будівництва.

Якщо ви є власником компанії-забудовника чи її представником і маєте що запропонувати – заповніть форму за посиланням, – пропонують в ОВА.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що, перші переселенці почнуть отримувати готові квартири з ремонтами, меблями і побутовою технікою вже за три-чотири місяці. Першочергово квартири надаватимуть тим, хто не може знайти собі домівку чи проживає в спортивних залах, школах тощо. Списки тих, кого потрібно найперше переселяти, складають очільники областей.