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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Єврокомісія погодилася прибрати всі мита та квоти на український експорт на рік – Зеленський

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Європейська комісія погодилася прибрати на рік усі мита та квоти на український експорт, а також призупинити дію антидемпінгових тарифів.

– Обговорив сьогодні деталі цієї пропозиції із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вдячний їй особисто та всім нашим європейським друзям за цей крок. Саме зараз це дозволить зберегти максимально економічну активність в Україні, наше національне виробництво, – заявив Зеленський під час щоденного відеозвернення в середу, 27 квітня.

Він повідомив, що це рішення необхідно розглядати не лише в українському контексті, а й у глобальному, оскільки достатній експорт української продукції на європейські та глобальні ринки “буде вагомим антикризовим інструментом”.

– Росія намагається спровокувати глобальну цінову кризу, щоб розпочався хаос на всіх базових ринках – і особливо на продовольчому. Український експорт допоможе стабілізувати ринки, а значить це допоможе не лише нам, а й усім європейцям, жителям країн, по яких можуть вдарити російські деструктивні амбіції, – сказав президент.

За його словами, на черзі – нові рішення партнерів для лібералізації українського експорту, а також узгоджується те, як можна збільшити потенціал транспортних коридорів на західному кордоні України.

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