Травень, 21 в 19:37

Влада Португалії ухвалила рішення надати Україні фінансову підтримку в умовах розв’язаної РФ повномасштабної війни. Розмір допомоги становитиме до €250 млн.

Надання допомоги анонсував сьогодні президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою.

– Ціную готовність надавати фінансову допомогу нашій державі. Відповідні домовленості про виділення Португалією фінансової допомоги будуть сьогодні формалізовані на урядовому рівні, – зазначив президент.

Він наголосив, що Португалія допомагає нашій державі з перших днів повномасштабного вторгнення військ РФ. Йдеться про оборонну, політичну та гуманітарну допомогу, а також про прийом українських біженців.

Зараз дивляться

За словами Зеленського, під час сьогоднішньої зустрічі він обговорив з очільником уряду Португалії подальшу оборонну допомогу та притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців, посилення санкційного тиску на РФ, євроінтеграцію України та повоєнну відбудову нашої держави.

Зеленський зазначив, що це перший візит прем’єра Португалії в Україну за час незалежності нашої держави.

У пресслужбі Кабінету міністрів України, своєю чергою, поінформували, що Португалія надасть до €250 млн фінансової підтримки.

Відповідний меморандум сьогодні підписали прем’єр України Денис Шмигаль та очільник уряду Португалії Антоніу Кошта.

Перший транш уже цього року: Португалія виділяє Україні до €250 млн допомоги / 3 фотографии

Розмір першого траншу – до €100 млн. Україна повинна отримати ці кошти вже цього року. Гроші переважно надаватимуть через МВФ (Міжнародний валютний фонд).

За словами Шмигаля, ця фінансова підтримка допоможе Україні зберегти макроекономічну стабільність в умовах війни.

Варто зазначити, що напередодні Єврокомісія виділила Україні черговий транш макрофінансової допомоги у розмірі €600 млн. Це останній транш із пакету екстреної допомоги на €1,2 млрд.

Крім того, Єврокомісія планує виділити для України ще €9 млрд макрофінансової допомоги.