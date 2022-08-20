Серпень, 20 в 15:01

До понеділка, 22 серпня, Нацбанк встановив курс євро на рівні 26,74 грн, що на 47 копійок менше у порівнянні з вчорашніми показниками. Долар залишився по тій самій ціні, що і 19 серпня – 36,56 грн.

Курси валют в банках України:

Курс валют у Приватбанку:

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Валюта купівля продаж Євро 40,0 грн 41,0 грн Долар 39,5 грн 39,9 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,0 грн 40,99 грн Долар 39,75 грн 39,99 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 36,83 грн 37,73 грн Долар 36,65 грн 37,49 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 40,70 грн 41,40 грн Долар 40,60 грн 41,20 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 36,75 грн 37,75 грн Долар 36,57 грн 37,57 грн

В обмінниках долар коштує 40,66-40,89 грн, євро – 40,74-41,11 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк