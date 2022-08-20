Євро впав на 47 копійок. Скільки коштує валюта у вихідні 20-21 серпня
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До понеділка, 22 серпня, Нацбанк встановив курс євро на рівні 26,74 грн, що на 47 копійок менше у порівнянні з вчорашніми показниками. Долар залишився по тій самій ціні, що і 19 серпня – 36,56 грн.
Курси валют в банках України:
Курс валют у Приватбанку:
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|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,0 грн
|41,0 грн
|Долар
|39,5 грн
|39,9 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,0 грн
|40,99 грн
|Долар
|39,75 грн
|39,99 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|36,83 грн
|37,73 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,49 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,70 грн
|41,40 грн
|Долар
|40,60 грн
|41,20 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|36,75 грн
|37,75 грн
|Долар
|36,57 грн
|37,57 грн
В обмінниках долар коштує 40,66-40,89 грн, євро – 40,74-41,11 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк