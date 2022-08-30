Серпень, 30 в 18:06

У серпні фінансова допомога Україні від країн Заходу збільшилася до $4,6 млрд, що є рекордним місячним обсягом після 24 лютого.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Міністерства фінансів Сергій Марченко.

За його словами, фінансова підтримка з боку Заходу суттєво допомагає Українській державі покрити всі необхідні витрати, а восени на Київ чекає новий транш допомоги з Євросоюзу.

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– Також очікуємо у вересні надходження від США $1,5 млрд грантової допомоги, це останній транш їхньої грантової допомоги. Також очікуємо на вересень – початок жовтня отримання макрофінансової допомоги з боку Європейського Сюзу, – сказав Сергій Марченко.

Глава Мінфіну прокоментував можливість приїзду свого німецького колеги Крістіана Лінднера в Україну, який був запланований на період липня-серпня, але, за словами Марченка, може відбутися у вересні.

Під час візиту глави Мінфіну Німеччини та України обговорять процес надання макрофінансової допомоги. Марченко нагадав, що німецький міністр фінансів переконаний у тому, що фінансова допомога від ЄС має бути грантовою, а не кредитною, що суперечить чинним кредитним механізмам Європейського Союзу.

– Для нас не принципово, чи це буде грант, чи кредит, оскільки він виділяється на довгостроковий період на пільгових умовах. Тому для нас є принциповим закриття питання ліквідності, – пояснив Сергій Марченко.

Спочатку Україна очікувала надходження у серпні на $6 млрд і у вересні $4,7 млрд порівняно з $1,7 млрд у липні та $4,4 млрд у червні. Сергій Марченко заявив, що за підсумками року Україна розраховує вийти на суму близько $30 млрд зовнішньої допомоги з початку війни, з якої вже отримано близько $17 млрд.

Нагадаємо, раніше глава зовнішньої політики Євросоюзу Жозеп Боррель заявляв, що ЄС планує надати Україні фінансову підтримку у розмірі €8 млрд.